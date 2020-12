SportsScene 13 for Thursday, December 17th

Whitehall

72

Augusta

33

Final

12/17 - 1:00 AM

Cochrane Fountain City

61

Blair-Taylor

68

Final

12/17 - 1:00 AM

Colby

37

Phillips

52

Final

12/17 - 1:00 AM

Mondovi

74

Colfax

63

Final

12/17 - 1:00 AM

Brookwood

32

Alma Center Lincoln

49

Final

12/17 - 1:00 AM

New Auburn

64

Prairie Farm

49

Final

12/17 - 1:00 AM

Alma/Pepin

61

Gilmanton

70

Final

12/17 - 1:00 A12/17 - 1:00 AM

Eau Claire Memorial

44

Rice Lake

51

Final

12/17 - 1:00 AM

Owen - Withee

40

Greenwood

56

Final

12/17 - 1:00 AM

Alma/Pepin

23

Independence

63

Final

12/17 - 1:00 AM

Chippewa Falls

33

River Falls

44

Final

12/17 - 1:00 AM

Stanley - Boyd

50

Chippewa Falls McDonell

54

Final

12/17 - 1:00 AM

Altoona

38

Eau Claire Regis

50

Final

M

Eau Claire Memorial

44

Rice Lake

51

Final

12/17 - 1:00 AM

Owen - Withee

40

Greenwood

56

Final

12/17 - 1:00 AM

Alma/Pepin

23

Independence

63

Final

12/17 - 1:00 AM

Chippewa Falls

33

River Falls

44

Final

12/17 - 1:00 AM

Stanley - Boyd

50

Chippewa Falls McDonell

54

Final

12/17 - 1:00 AM

Altoona

38

Eau Claire Regis

50

Final

Eau Claire Memorial

0

Hudson

6

Final

12/17 - 1:00 AM

Rice Lake

6

River Falls

2