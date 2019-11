Operation Christmas Child kicks off in Chippewa Valley

The Eau Claire community is one of 5,000 locations across the country that are collecting shoeboxes this Christmas season. Those shoeboxes will be filled with toys, school supplies and hygiene items to send to children overseas.

Churches all around the area are collecting boxes as a part of Operation Christmas Child. Peace church is just one of the drop-off locations to bring the boxes and will be collecting supplies all week long. The Eau Claire community has a goal of collecting 5,000 boxes to send to children overseas.

AREA COLLECTION SITES:

Eau Claire, WI - Peace Church

501 E Fillmore Avenue

Eau Claire WI 54701-6536

Mon, Nov. 18: 5:00 PM - 7:00 PM

Tue, Nov. 19: 11:00 AM - 1:00 PM

Wed, Nov. 20: 5:00 PM - 7:00 PM

Thu, Nov. 21: 5:00 PM - 7:00 PM

Fri, Nov. 22: 11:00 AM - 1:00 PM

Sat, Nov. 23: 10:00 AM - 12:00 PM

Sun, Nov. 24: 8:00 AM - 1:00 PM

Mon, Nov. 25: 9:00 AM - 11:00 AM

Chippewa Falls, WI - Landmark Christian Church

4140 126th Street

Chippewa Falls WI 54729-6599

Mon, Nov. 18: 9:30 AM - 12:00 PM

Tue, Nov. 19: 9:30 AM - 12:00 PM

Wed, Nov. 20: 4:00 PM - 8:00 PM

Thu, Nov. 21: 3:30 PM - 6:30 PM

Fri, Nov. 22: 1:00 PM - 4:00 PM

Sat, Nov. 23: 9:30 AM - 12:00 PM

Sun, Nov. 24: 9:00 AM - 11:30 AM

Mon, Nov. 25: 9:30 AM - 11:30 AM

Ladysmith, WI - First Church of Christ

701 Menasha Avenue E

Ladysmith WI 54848-2505

Mon, Nov. 18: 11:00 AM - 2:00 PM

Tue, Nov. 19: 11:00 AM - 2:00 PM

Wed, Nov. 20: 1:00 PM - 4:00 PM

Wed, Nov. 20: 4:00 PM - 6:00 PM

Thu, Nov. 21: 11:00 AM - 2:00 PM

Fri, Nov. 22: 11:00 AM - 2:00 PM

Sat, Nov. 23: 10:00 AM - 12:00 PM

Sun, Nov. 24: 12:00 PM - 4:00 PM

Mon, Nov. 25: 11:00 AM - 2:00 PM

Menomonie, WI - Oak Ridge Lutheran Brethren Church

620 24th Avenue W

Menomonie WI 54751-3827

Mon, Nov. 18: 5:00 PM - 7:00 PM

Tue, Nov. 19: 5:00 PM - 7:00 PM

Wed, Nov. 20: 5:00 PM - 7:00 PM

Thu, Nov. 21: 5:00 PM - 7:00 PM

Fri, Nov. 22: 5:00 PM - 7:00 PM

Sat, Nov. 23: 10:00 AM - 12:00 PM

Sun, Nov. 24: 12:00 PM - 2:00 PM

Mon, Nov. 25: 9:00 AM - 11:00 AM

Whitehall, WI - First Baptist Church

36185 Abrams Street

Whitehall WI 54773-8417

Mon, Nov. 18: 5:00 PM - 7:00 PM

Tue, Nov. 19: 11:00 AM - 1:00 PM

Wed, Nov. 20: 5:00 PM - 7:00 PM

Thu, Nov. 21: 5:00 PM - 7:00 PM

Fri, Nov. 22: 11:00 AM - 1:00 PM

Sat, Nov. 23: 10:00 AM - 12:00 PM

Sun, Nov. 24: 8:30 AM - 12:30 PM

Mon, Nov. 25: 8:00 AM - 10:00 AM